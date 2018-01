Alejandro Fernández assegura que s'ha fet autocrítica des del PP després del 21-D

Última actualització Diumenge, 21 de gener de 2018 14:30 h

"Si la crítica la fas del tipus de flagel·lació pública, dones massa avantatge a l'adversari polític", detalla el diputat popular

Redacció | "L'autocrítica s'ha fet", explica el diputat del PP per Tarragona Alejandro Fernández. "Si la crítica la fas del tipus de flagel·lació pública, dones massa avantatge a l'adversari polític. I és obvi que no estem per donar massa avantatge als adversaris".

En una entrevista al Nació Digital, Fernández assegura que l'autocrítica s'ha fet tant a Madrid com a Barcelona. "Tenim diversos òrgans de direcció. En alguns, les explicacions es fan de manera oberta i, en d'altres, en privat. Quan tens un resultat tan dolent, si no fas autocrítica, estàs condemnat a repetir-ho".

"La meitat del nostre electorat ha decidit que el vot útil en aquestes eleccions era per a Ciutadans". "Sobre les raons per les quals molts votants han decidit que el vot útil no érem nosaltres, em permetran que me les reservi en aquests moments. Per allò de no donar avantatge als adversaris".



La sorpresa de Tabàrnia

Segons el diputat del PP català, "Tabàrnia desacredita el concepte de dret a decidir que defensa el sobiranisme. I és un advertiment". "Si t'entestes a trencar Espanya, abans es trencarà Catalunya".

Fernández afegeix que "el separatisme a vegades confon els termes. Es pensa que Espanya i la democràcia espanyola som els votants del PP català, i confon la dimensió de l'adversari".



La relació amb Junqueras

El diputat popular, que havia protagonitzat diverses dialèctiques amb Junqueras també ha volgut recordar durant l'entrevista que "si algú es pensa que em provoca plaer veure a Junqueras a la presó, doncs s'equivoca".



Però també ha subratllat que "el mateix Junqueras es va burlar directament dels requeriments judicials que rebia. Ell sabia perfectament de les conseqüències dels seus actes.

