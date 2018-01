[Vídeo] Inda sobre l'estelada: ''Aquesta bandera és il·legal''

paquirrin Cordoba del camp Cordoba del camp

21 de gener de 2018, 17.32 h

Per sort ademes de pocasoltes impresentables com aquest galifardeu, tenim a R. Cotarelo, un home de cultura, un home de principis, un espanyol que diu veritats com temples i a pesar de tot, ningú l'escolta, perquè en el fons, espanya és un país malalt de supèrbia i ignorància, voluntària en massa casos! A on són els intel·lectuals i juristes, que haurien de defensar l'estat de dret espanyol, doncs són al mateix lloc que estaven, quan l'exercit feixista i xantatgista, va convertir l... Llegir més