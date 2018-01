[Vídeo] La cadena Sky News explica en un reportatge com es van sentir els seus periodistes l'1-O

Última actualització Diumenge, 21 de gener de 2018 19:00 h

Tres reporters detallen com van sentir-se en un dels col·legis de Barcelona amb càrregues policials

Redacció | La cadena britànica Sky News ha reunit als seus reporters que van viure en primera persona l'1-O a Catalunya. Durant 10 minuts, l'equip explica com van sentir-se en un dels col·legis de Barcelona amb càrregues policials.

Algunes imatges encara no s'havien emès i per tant es poden veure de manera exclusiva en aquest nou reportatge. En el és pot visualitzar de manera clara com la policia dispara pilotes de goma, prohibides a Catalunya. Un dels periodistes afirma que no s'esperaven que "hi hagués aquest nivell de violència".

Exposen que "va ser injustificada" i que l'ordre d'actuar va ser una "bogeria". Titllen la decisió del Gobierno d'"equivocada".

Els periodistes detallen que per voler "impedir una crisi constiucional" van acabar creant una "crisi per si mateixa".





