Els Mossos denuncien una estratègia política en la protesta de la Policia i la Guàrdia Civil d'aquest dissabte

Última actualització Diumenge, 21 de gener de 2018 17:30 h

Des del Sindicat majoritari asseguren que molts agents es beneficien d'avantatges socials que no tenen els policies de Catalunya

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | El sindicat majoritari dels Mossos d'Esquadra han denunciat una estratègia política darrere de la manifestació que han fet aquest cap de setmana la Policia Nacional i la Guàrdia Civil per reivindicar millores salarials per equiparar-les a les dels Mossos.

Des del Sindicat asseguren que la xifra que s'està utilitzant per a fer la petició no és correcta i recorden també que molts agents que s'han manifestat tenen una sèrie d'avantatges socials que no tenen els Mossos, com per exemple dret a un habitatge.

En declaracions a TV3, el portaveu de la Federació de Professionals de la Seguretat Pública de Catalunya, Valentí Anadón, explicava que "nosaltres no tenim res en contra que els companys reclamin els seus legítims drets, el que passa és que no ens agrada que ho facin falsejant nòmines".

"Ells tenen el seu habitatge gratuït, beques menjador per als fills, mútua privada, fundacions que donen suport social a les seves famílies..." i afegia que "nosaltres també ho reclamem i pensem que és una llàstima no fer d'això una finestra d'oportunitat per reclamar solidàriament tots".

Notícies relacionades