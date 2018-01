[Vídeo] La dupla Tardà & Campuzano retrata l'unionisme recalcitrant del PSOE a La Sexta

Última actualització Dilluns, 22 de gener de 2018 09:20 h

El representant socialista acaba adduïnt a una única raó: "Nosaltres som un partit espanyol"

Gerard Sesé @gerardsese | Ahir al programa a El Objetivo presentat per Ana Pastor, a La Sexta, va oferir un debat polític entre els principals partits de l'Estat. Durant la batalla dialèctica es va poder observar clarament com els independentistes, representats per Joan Tardà d'Esquerra i Carles Campuzano del PDeCAT, els dos diputats a Madrid, s'unien per a deixar absolutament retratat al PSOE:

El socialisme espanyol va demostrar que, ara mateix, se sent molt còmode a l'oposició davant del procés català. Així ho van demostrar Joan Tardà i Carles Campuzano que van oferir, els dos a l'uníson i en directe, Óscar Puente, representant del PSOE, a donar suport a una moció de censura contra Rajoy sense contrapartides, simplement per a fer fora el PP. La reacció de Puente és digne d'anàlisi: titubeja i no sap què dir demostrant com el discurs unionista i caspós dels populars ha arrelat també al PSOE.



Puente no sap com sortir-se'n: "A canvi de què?" pregunta. "De fer fora el PP" li contesta Tardà. L'anticatalanisme del PP, Ciudadanos i la pressió de la caverna mediàtica i les estructures estatals espanyoles han aconseguit acomplexar al PSOE fins al punt que rebutgen governar si els independentistes els voten gratis. L'argument final: "nosaltres som un partit espanyol". Aquí teniu el vídeo penjat per l'usuari Kasper Juul

Joan Tardá (ERC) y el PDeCAT le ofrecen al PSOE (Óscar Puente) apoyar una moción de censura contra Rajoy sin contrapartidas (referéndum) y el PSOE se queda en blanco. Otra vez más queda claro que PP y PSOE son lo mismo y que los socialistas han sido lobotomizados por la derecha. pic.twitter.com/FfuLo6JWBw — Kasper Juul (@KasperJuul_0) 21 de gener de 2018

