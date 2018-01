[Vídeo] Vergonyós assetjament de la premsa espanyola a Puigdemont en arribar a Dinamarca

22 de gener de 2018, 11.46 h

Passa com quan volent torpedejar una figura del món democràtic, el que aconsegueixen, és el contrari. Aquest heroi és un català, però també un heroi català. La història parlara d'ell i la República Catalana l'elevara al santoral d'herois, per la República Catalana. Que sort teniu catalans, us surten herois i sants per tot arreu. Tal qual crist, comenceu a ser percebuts com a, camí, de salvació. Visca la Trinitat Catalana.