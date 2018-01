L'expresident del TC va mentir al seu CV per accedir a les proves del TEDH

Última actualització Dilluns, 22 de gener de 2018 14:35 h

Pérez de los Cobos assegurava que tenia un bon nivell d'anglès

Gerard Sesé @gerardsese | Europa comença a detectar amb preocupació el tarannà i la mena de fer espanyola és ridícula i espantosa. Si ahir us explicàvem que l'expresident del Tribunal Constitucional i el candidat preferit per al Gobierno per al lloc de magistrat del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), Francisco Pérez de los Cobos, de 57 anys, va rebre un total de zero vots, dels 10 que estaven en joc, per no saber anglès, ara ha transcendit que per poder accedir a fer les proves va haver de mentir vilment al seu CV.

Aquest dimarts l'Assemblea del Consell d'Europa ha de decidir quin candidat escull, i encara hi hauria la possibilitat que el govern espanyol aconseguís forçar l'elecció de Pérez de los Cobos, perquè la recomanació de la comissió no és vinculant. La cupaire Mireia Boya assegurava que hi ha un motiu darrere de tot això:





Que un jutge menteixi pot ser greu per una manca d'ètica i moral degut a la seva professió, però si, a més, ho fa en un CV, hauria de ser motiu suficient d'inhabilitació de per vida. Aquestes coses, però, a Espanya, no passen. Francisco Pérez de los Cobos va pretendre enganyar els membres de la Comissió de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa (APCE), encarregats de puntuar els candidats a la plaça de magistrat del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) i va ser descobert. De fet, no va rebre cap vot dels 10 membres que jutjaven els aspirants.La mentida? Afirmar que tenia en el currículum que havia enviat al Consell d'Europa que tenia un bon nivell de lectura, escriptura i oralitat d'anglès. La sorpresa es va produir quan durant l'entrevista oral no va ser capaç de respondre cap pregunta en aquest idioma.