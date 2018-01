Llarena evita un altre trist paperot de la justícia espanyola i no reactiva l'euroordre

Última actualització Dilluns, 22 de gener de 2018 13:50 h

Malgrat tot, veu raonable la petició de la Fiscalia

Gerard Sesé @gerardsese | Ja és definitiu, no hi haurà euroordre. El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que investiga els fets relacionats amb el 'procés', ha descartat reactivar l'ordre europea de detenció contra Carles Puigdemont a Dinamarca, país on ha viatjat avui per participar en un debat organitzat per la universitat de la capital danesa.

El magistrat ha rebutjat en un acte la petició realitzada aquest dilluns per la Fiscalia, tot i que indica que la troba raonable. Llarena, per tant, no demanarà a les autoritats de daneses que detinguin al president català, investigat pels delictes de rebel·lió, sedició, malversació, prevaricació i desobediència.

Motius pel no

Llarena diu que Puigdemont estava buscant la seva detenció perquè així podria sol·licitar delegar el seu vot a un altre diputat català, igual que ho han fet l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras; l'exconseller d'Interior Joaquim Forn i l'expresident d'ANC Jordi Sánchez, tots ells a presó. Si Puigdemont delega el seu vot, podria participar en la sessió d'investidura. També, segons un expert consultat per La Vanguardia, els delictes que s'imputarien en aquesta euroordre no serien vàlids a Dinamarca, ja que s'hauria de demostrar que hi va haver ús de la força.

