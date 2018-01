Rajoy aturat en el viatge inaugural de l'AVE Castelló-València: ''als espanyols ens va bé quan viatgem junts''

Rajoy ha inaugurat aquest dilluns al matí l'AVE entre València i Castelló, un tram que permetrà connectar la capital de la Plana amb Madrid. Però a mig camí, una avaria tècnica en el canvi d'agulles ha provocat l'aturada de més de vint minuts del comboi a l'altura de Sagunt i ha fet créixer la polèmica envers aquest recorregut.

La causa és que no s'ha optat per construir una nova plataforma per l'AVE en aquest tram, sinó que s'ha fet un tercer fil que ha de compartir amb els trens de rodalies. De fet, el nou servei de l'AVE farà aquesta connexió a una velocitat més lenta que l'Euromed. Tanmateix, alguns dels trens Talgo diaris també realitzen el mateix recorregut en un temps inferior.



De la Serna ha viatjat amb Rajoy des de Madrid i han fet una parada a València, on hi han pujat el president valencià, Ximo Puig i el delegat del govern espanyol a la comunitat, Juan Carlos Moragues.