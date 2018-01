La cosina del rei d'Espanya, de ruta turística pel 'Valle de los Caídos'

David Girona Girona

22 de gener de 2018, 17.29 h

#1 I tu? no tens res més a fer? no tens féina? no estudies? no tens cap activitat a realitzar a banda d'estar aquí diariament fent el ridícul dia si i dia també?



Vigilar qui canta i qui no canta els Segadors? per favor, ningú vigila qui canta o no, si l'Arrimadas es va sentir identificada és el seu problema, els altres tant sols ho comenten perquè a les xarxes en van plenes i li ho va preguntar, ella sabrà