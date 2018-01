[Vídeo] Les 10 plantofades a Espanya i a la UE de Puigdemont des de Dinamarca

Última actualització Dilluns, 22 de gener de 2018 16:30 h

Gerard Sesé @gerardsese | Nova, indiscutible i aclaparadora victòria de l'independentisme a la diplomàcia espanyola de la mà del president a l'exili, Carles Puigdemont. De moment, dia rodó pel sobiranisme: Roger Torrent, president del Parlament de Catalunya ha proposat Puigdemont per a ser investit, el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha desestimat reactivar l'euroordre per a no fer el ridícul i el gironí més mediàtic ara mateix a Europa ha fet una repassada a Espanya i a la UE que serà recordada durant molt de temps.

1- La reacció d'Espanya (violenta) amb la victòria a les urnes de l'independentisme amb el vistiplau d'Europa! Pam! pic.twitter.com/UsYkNzzV6I — Gerard Sesé (@gerardsese) 22 de gener de 2018

2- L'acord entre Escòcia i Regne Unit és la nostra enveja. I els danesos sou la prova que és possible el pacte. Patapam! pic.twitter.com/IzMheX3OkZ — Gerard Sesé (@gerardsese) 22 de gener de 2018

3- Vam cometre un error: pensar que Espanya no seria violenta. Orgull del poble defensant les urnes amb el seu cos. Aquesta haurà fet MOLT DE MAL! pic.twitter.com/dqs2TFi3DZ — Gerard Sesé (@gerardsese) 22 de gener de 2018

4- El resultat de l'1-O tenia més participació que el #Brèxit. Malgrat la repressió d'Espanya... que Europa sàpiga que fins i tot van prohibir el color groc a la campanya. Retoma! pic.twitter.com/25Bk6LB96e — Gerard Sesé (@gerardsese) 22 de gener de 2018

5- Contundència màxima: A Espanya hi ha presos polítics, tractats com terroristes. Homes de pau. Revés a dos mans! pic.twitter.com/qsN1Lhavrm — Gerard Sesé (@gerardsese) 22 de gener de 2018

6- Aquesta és antològica: "L'ombra de Franco és present a les institucions espanyoles". Un KO total! pic.twitter.com/KTcygUKbab — Gerard Sesé (@gerardsese) 22 de gener de 2018

7- El fons de tot el problema: Espanya és "Una grande y libre" que no reconeix Catalunya com un subjecte polític. pic.twitter.com/Ym13qQQXzd — Gerard Sesé (@gerardsese) 22 de gener de 2018

8- Estirada antològica d'orelles a la UE enumerant els greuges cap els drets i llibertats a Catalunya. Plofff! pic.twitter.com/BMKejzMvpR — Gerard Sesé (@gerardsese) 22 de gener de 2018

9- Recordar als danesos que Catalunya i Dinamarca són similars i que volem ser com ells, però al sud d'Europa. La gent a butxaca! pic.twitter.com/ROoRgUVkVB — Gerard Sesé (@gerardsese) 22 de gener de 2018

10- Per acabar... avisa: formarem un nou govern i és hora de negociar. Brutual. Bravo. pic.twitter.com/TbkWeW5AUU — Gerard Sesé (@gerardsese) 22 de gener de 2018

Carles Puigdemont no s'ha mossegat la llengua avui a la Universitat de Copenhaguen. La capital danesa s'ha revolucionat ja des de bon matí amb la presència del president català. L'aula magna de la universitat ha quedat petita per la gran afluència de gent. Desenes de mitjans han cobert la conferència i el president de Catalunya ho ha aprofitat per a marcar perfil a Europa, denunciar la repressió i violència de l'Estat espanyol i, fins i tot, no ha tingut cap mena de por a l'hora de descriure les complicitats de la UE amb Mariano Rajoy. Aquí el resum de la seva intervenció amb 10 vídeos amb les frases més contundents: