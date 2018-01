El bloc del 155 descarrega la seva ira contra Torrent

Última actualització Dilluns, 22 de gener de 2018 17:30 h

Reaccions al nomenament de Puigdemont com a candidat a la presidència

Redacció | L'anunci del nou president del Parlament, Roger Torrent, de proposar Carles Puigdemont com a candidat per ser investit cap del Govern de la Generalitat ha fet saltar totes les alarmes als nuclis dels partits del bloc del 155, que han titllat d'error la decisió i han amenaçat en recórrer a la justícia, un procediment cada cop més habitual dels partits autoanomenats "constitucionalistes".

Així ho ha exposat el president de la cambra en una declaració institucional aquest dilluns al matí, on també ha explicat que es reunirà amb els electes que estan empresonats o a Bèlgica. Tanmateix, ha demanat una reunió amb Rajoy "en la màxima brevetat possible" on avisa que "el dret de representació està lesionat en el cas de 8 electes". A més, el president del Parlament adverteix en la carta que si Rajoy s'oposa a la facultat del candidat de JxCat, Carles Puigdemont, a presidir el Govern s'estarien vulnerant drets fonamentals.

El PP tanca la porta a Torrent

El vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, ha afirmat aquest dilluns que el president del Parlament "comença malament" proposant Carles Puigdemont perquè és un "pròfug de la Justícia". "El que no es pot fer és amagar en paraules i to qualsevol indici d'il·legalitat", ha afegit Casado, que ha avisat Torrent que si la Mesa del Parlament continua amb aquesta intenció, estarà incorrent en una il·legalitat.

Pel que fa a la reunió proposada per Torrent, Casado ha tancat la porta i ha comentat que "el president del govern no ha de per què reunir-se amb presidents de parlaments autonòmics i més si s'està proposant una il·legalitat flagrant".

El PSC amenaça amb el TC

Per la seva banda, la diputada electa del PSC, Eva Granados, ha explicat que els socialistes demanaran una reconsideració de la decisió. A més, Granados ha apuntat que el PSC no descarta demanar un recurs d'empara al TC en cas que no se'ls tingui en compte.

A més, la diputada socialista ha considerat que és un "error" que Puigdemont es postuli a presidir el Govern després d'haver demanat la delegació del vot. Tanmateix, s'ha mostrat "perplexa" i ha titllat d'"equivocació" que el president de la cambra hagi proposat Puigdemont i ha opinat que la decisió "no s'ajusta a dret".

Cs l'acusa de continuar amb el procés

La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha valorat que Torrent, ha començat amb "mal peu" el seu mandat. "La persona en què alguns veien un nou to ha començat proposant una persona que està fugida i investigada per delictes molt greus", ha declarat. I ha anunciat que presentaran un escrit de reconsideració a la Mesa.

Arrimadas també ha criticat que Torrent "gasti diners públics" en viatjar a Brussel·les per reunir-se amb Puigdemont. I ha advertit: "és més del mateix, és la cara d'ERC i no aporta solucions sinó que segueix intentant allargar el procés que no porta enlloc i que ens genera tants problemes", ha valorat.

