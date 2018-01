El Codi Penal espanyol castiga amb presó ''coartar l'emissió del vot'' a un Parlament

Última actualització Dilluns, 22 de gener de 2018 18:00 h

Ho recorda via Twitter el vicepresideEl Fiscal General de l’Estat ho defensava en la seva tesis doctoral, ho vam explicar fa unes dies al directe.cat

3 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Redacció| "Els qui utilitzin força, violència, intimidació o amenaça greu per impedir a un membre [...] d'una assemblea legislativa de comunitat autònoma assistir a les seves reunions, o, pels mateixos mitjans, coartin la manifestació lliure de les seves opinions o l'emissió del seu vot, han de ser castigats amb la pena de presó de tres a cinc anys". Aquest és l'article 498 del Codi Penal espanyol (impedir a un membre d'un òrgan legislatiu assistir a les seves reunions), que apareix sota el títol de delictes contra la Constitució, al capítol sobre delictes contra les institucions de l'Estat i la divisió de poders i que s'ha encarregat de recordar el vicepresident primer del Parlament i lletrat, Josep Costa, en relació a l'estat actual del procés.

CODI PENAL:

Títol XXI. Delictes contra la Constitució

-Capítol III. Dels delictes contra les institucions de l'Estat i la divisió de poders

--Secció 1a. Delictes contra les institucions de l'Estat pic.twitter.com/9lZp8QWHuF — Josep Costa (@josepcosta) 21 de gener de 2018

Notícies relacionades

A través d'una piulada, Costa ha volgut fer palès que ni tan sols les lleis espanyoles avalen l'atropellament de drets que està duent a terme l'Estat amb els diputats electes que actualment són empresonats i exiliats per les seves idees, especialment pel que fa a les dificultats d'investir el president Carles Puigdemont.Costa ha assenyalat també l'article 499 del Codi Penal -que apunta com a delicte penat amb "inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic per temps de deu a vint anys" el fet de "trencar la inviolabilitat [...] d'una Assemblea legislativa d'una comunitat autònoma- en relació a la il·legalitat de l'aplicació de l'article 155 a Catalunya i el 500 -sobre la "detenció il·legal d'un membre dels òrgans legislatius" que castiga "l'autoritat o funcionari públic que detingui un membre [...] d'una assemblea Legislativa d'una comunitat autònoma, tret dels supòsits o sense els requisits que estableix la legislació vigent"- per demanar implícitament la llibertat dels presos polítics com Oriol Junqueras o Joaquim Forn.D'altra banda, també ha carregat contra el poder judicial que no treballa de manera independent del Gobierno apuntant a l'article 501, sobre les penes aplicables (inhabilitació de deu a vint anys) a "l'autoritat judicial que inculpi o processi un membre [...] d'una assemblea Legislativa d'una comunitat autònoma sense els requisits que estableix la legislació vigent".