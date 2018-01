L'IEC planta cara a la manipulació històrica del govern d'Aragó

Última actualització Dilluns, 22 de gener de 2018 18:30 h

L'acusa de censura i d'atac a la llibertat d'expressió

Redacció | Contundent resposta de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) al govern d'Aragó contra la persecució del terme 'Corona catalanoaragonesa' dels llibres de text escolars. L'IEC planta cara i acusa l'Aragó de "tergiversar la història" després del veto a dos llibres de text que empren aquest terme.

L'IEC ha expressat en una declaració feta pública aquest dilluns la seva "absoluta repulsa al que no és sinó un cas inadmissible de censura i d'atac a la llibertat d'expressió" dels editors i historiadors. En aquest sentit, ha lamentat "aquest episodi de censura política i ideològica que ens trasllada a una altra època que consideràvem ja superada".

L'institut assenyala que "amb la decisió del govern d'Aragó es crea un conflicte on no n'hi havia". Tanmateix, denuncia que "s'estigmatitzen expressions justificades per les dades històriques i, per això, àmpliament acceptades i utilitzades per la comunitat científica i acadèmica", i "es deixen en total indefensió els autors i els editors de llibres de text".

En aquest sentit, expliquen que "tant l'expressió Corona catalanoaragonesa com la de Confederació catalanoaragonesa són d'utilització habitual entre els historiadors, al marge de la seva procedència i sempre amb caràcter complementari i no alternatiu al de Corona d'Aragó, de la mateixa manera que s'utilitzen en altres contextos els termes regne asturlleonès, monarquia castellanolleonesa o monarquia hispànica".



Censura contra la paraula "catalanoaragonesa"



El govern de l'Aragó va criticar dos llibres de text de Batxillerat perquè parlaven de "corona catalanoaragonesa" en comptes de la "Corona d'Aragó" i va demanar que es corregeixi el que consideren una "tergiversació històrica". El secretari general del departament d'Educació, Felipe Faci, va recordar que el govern d'Aragó treballa des de fa uns mesos amb la creació d'un Consell Assessor de l'Ensenyança de la Història Aragonesa que ha de vetllar per la veracitat dels continguts relacionats amb la història de la comunitat que es difonen en l'àmbit de l'educació no universitària. L'objectiu és que els continguts dels materials de les aules no tinguin ''incorreccions històriques''.

