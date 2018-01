El detall que evidencia que Europa no ha acatat el 155

Pol Tortosa Tortosa

22 de gener de 2018, 21.49 h

"tenir en vil" no és català, és una castellanada com la catedral de l'almudena.



Les frases fetes castellanes no les farà catalanes si ens les traduiu lletra a lletra.



Les frases fetes, locucions i expressions són pròpies d'un idioma I NO ES TRADUEIXEN