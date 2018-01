Juan Karlos Ioldi, detingut el 1985 com a presumpte membre d’ETA: ''estava a la presó i vaig tenir dret a presentar-me a la investidura''

Última actualització Dilluns, 22 de gener de 2018 19:30 h

Diu, en una entrevista a 'El Món', que l'Estat ha actuat amb els líders sobiranistes "de la manera contrària com ho va fer amb mi"

"Jo estava a la presó i vaig tenir dret a presentar-me en unes llistes electorals i a recollir les credencials de parlamentari i fins i tot presentar-me a la investidura". D'aquesta manera explica el seu cas Juan Karlos Ioldi, detingut el 1985 com a presumpte membre d’ETA que -mentre era en presó preventiva- va anar a les llistes electorals d’Herri Batasuna al Parlament basc convertint-se en diputat per Guipúscoa i, més endavant, presentat pel partit com a candidat a lehendakari.



En una entrevista a el diari 'El Mon', Ioldi narra com se li va permetre sortir de presó per assistir al ple d'investidura i defensar la seva candidatura. L'Audiència de Pamplona va ser l'encarregada de decidir-ho. "Això té tota la base legal i jurídica. Mentre no hi hagi una condemna, tothom té els seus drets intactes i, per tant, també els de ser candidat a president o a estar present en la sessió d’investidura. I per suposat a ser president", argumenta Ioldi a l'entrevista.Des del digital, el conviden a parlar sobre la "similitud" entre el seu cas i el de Carles Puigdemont o Oriol Junqueras, a la qual cosa respon que el tribunal que va decidir sobre ell quan encara no havia estat jutjat no era "tan polític" com el Tribunal Suprem, que porta el cas dels líders independentistes. "El fiscal general de l’Estat havia destruït la presumpció d’inocència. Però s’ho va menjar amb patates, perquè el ple de l’Audiència de Pamplona, en poc més d’una hora, va decidir que jo tenia tot el dret jurídic d’anar al Parlament basc per plantejar la meva candidatura a lehendakari", explica sobre el seu cas fa més de tres dècades, quan ETA encara seguia activa.En aquest sentit, Ioldi parla sobre el fet que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, no ha permès a Oriol Junqueras assistir al Parlament ni a la sessió d'investidura fent referència a la violència . "Jo estava a la presó perquè se m’acusava de delictes gravíssims. I en aquest cas, totes aquestes persones han actuat per la via pacífica, democràtica... I tot i així, l’Estat ha actuat justament de la manera contrària amb com ho va fer amb mi", diu.