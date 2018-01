Creen un joc de taula per mofar-se de la paranoia unionista sobre el parador de Puigdemont

Última actualització Dilluns, 22 de gener de 2018 20:20 h

El creador és el dissenyador de l'adhesiu per a cotxes amb la frase "Puigdemont a bord"

2 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció| Al mal temps, bona cara. Davant la situació del president català, Carles Puigdemont -exiliat a Brussel·les des del novembre- els catalans han decidit prendre's amb humor la paranoia unionista dels que es pregunten a totes hores on és el president i la possibilitat que torni a Catalunya d'amagat per ser investit després de la seva victòria a les urnes el 21-D.

Des de 'Construïm República' -dissenyadors de PopUps muntables per la República- han ideat un joc de taula sota el títol #OnÉsPuigdemont, després de l'èxit del hashtag a Twitter.Només cal descarregar el joc de manera gratuïta i construir la frase més divertida possible sobre l'indret del president amb unes targetes. El seu creador, Markie Brown, també va dissenyar els cartells que promocionaven la manifestació independentista a Brussel·les i un altre per a col·locar als cotxes en que es llegeix la frase "Puigdemont a bord". També és el creador del joc 'Detectiu Rufián & Co', que imita el 'Cluedo' per descobrir qui ha assassinat la democràcia.