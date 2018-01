Colau aposta per rellançar la imatge de Barcelona durant el Mobile World Congress

Última actualització Dilluns, 22 de gener de 2018 21:30 h

L'alcaldessa defensa les fortaleses de la ciutat davant el "bloqueig polític" en la trobada anual amb periodistes

Redacció | Ada Colau ha reivindicat les fortaleses de la ciutat de Barcelona davant el moment de "bloqueig polític" en la trobada "L'alcaldessa Respon" organitzada pel Col·legi de Periodistes. En aquest sentit, ha posat en relleu la idea de Barcelona com a ciutat global i ha apel·lat al diàleg i els acords de ciutat malgrat la "dificultat extrema" del moment polític que vivim. Durant l'acte, l'alcaldessa ha anunciat el llançament d'una campanya prèvia al Mobile World Congress per rellançar la imatge de la ciutat, marcada pels atemptats del 17 d'agost i la inestabilitat política. D'altra banda, ha afirmat que sense consens, no es pot tirar endavant la unió del tramvia.

Ada Colau ha començat la seva intervenció a la seu dels periodistes de Catalunya apel•lant al diàleg i el consens al consistori per fer front al "moment complicat" que viu el país i en plena negociació pels pressupostos de la ciutat. Per això, ha agraït la presència dels grups municipals d'ERC, PDeCAT i PSC a la trobada.

En aquest sentit, ha remarcat la fortalesa de Barcelona: garantia que "si la ciutat se'n surt, serà més fàcil per tots plegats", ha dit, i ha destacat que Barcelona és la ciutat amb més inversió social per fer front a les desigualtats.

Amb la mirada posada al Mobile World Congress, Colau ha destacat les oportunitats que té Barcelona per reforçar el seu perfil de ciutat global, objectiu que té el consistori per aquesta segona part del mandat. En aquest sentit, ha afirmat que Barcelona és líder de sectors estratègics com la innovació científica, recerca, turisme i comerç de proximitat, punts claus per esdevenir ciutat de referència al sud d'Europa en tecnologia. Barcelona és la capital consolidada del mòbil i aspira a ser la capital de tecnologia 5G, ha apuntat Colau.

Anuncia una campanya per rellançar la imatge de Barcelona

Tanmateix, ha anunciat la iniciativa d'una campanya prèvia al congrés per enviar un "missatge de tranquil•litat i confiança" perquè, assegura, les imatges de la violència de l'1-O i la situació jurídica amb la declaració d'independència han generat incertesa a la ciutat. El Mobile és un acaparador internacional per "enriquir" i "rellançar" la imatge de Barcelona i potenciar les seves fortaleses, ha assegurat.

Pacte de ciutat a favor de regular el lloguer

En aquest sentit, ha advertit que Barcelona "és una ciutat global però no pot ser a costa dels veïns", per això, ha anunciat noves línies de treball en polítiques d'habitatge, centrades en la rehabilitació. Ha plantejat un "pacte de ciutat" per tirar endavant totes les iniciatives que siguin necessàries per protegir la ciutadania dels abusos del mercat del lloguer. En aquest sentit, ha anunciat que el govern municipal impulsarà els canvis normatius necessaris perquè els promotors de rehabilitacions- també els no subvencionats- es comprometin a assegurar el reallotjament i el retorn dels llogaters, impedint l'expulsió dels veïns.

Negociacions obertes pel Pressupost fins a l'últim moment

Colau ha valorat molt positivament les converses obertes amb els grups de l'oposició al consistori per consensuar el Pressupost de Barcelona i ha mostrat el seu desig perquè "arribin a bon port".

"Estem treballant perquè les forces catalanistes ens posem posar d'acord perquè la ciutat no s'aturi", ha assegurat Colau.

La polèmica del tramvia

Un dels temes centrals ha estat la polèmica del tramvia per la Diagonal, marcada per la manifestació aquest dissabte i la retirada per part del govern municipal de la partida de 400.000 euros del pressupost per apropar l'abstenció del PDeCAT.

"El nostre compromís del tramvia ningú en pot dubtar", ha defensat l'alcaldessa, que ha sentenciat que han fet tot el que està a les seves mans. "Tenim un consistori plural i necessitem acords polítics" ha argumentat Colau, que ha explicat que han retirat la partida del pressupost del 2018 fins que la Comissió de Debat sobre el Tramvia emeti les seves conclusions. Tot i això, ha assegurat que si hi ha consens, la construcció del tramvia es farà en aquest mandat.

