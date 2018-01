La premsa es fixa en el viatge de Puigdemont a Brussel·les

TABARNIA IS NOT CATALONIA AND ALBERT BOADELLA IS TABARNIA´S PRESIDENT QUERIDOS NAZIS, PONGO REPUBLICA CATALANA EN EL GPS Y ME SALE LA CARCEL DE ESTREMERA QUERIDOS NAZIS, PONGO REPUBLICA CATALANA EN EL GPS Y ME SALE LA CARCEL DE ESTREMERA

23 de gener de 2018, 15.05 h



#32 QUE NO, QUE YA TE LO HE DICHO OTRAS VECES. NO TE NEGARÉ QUE SOY FASCISTA Y QUE TENGO EN MI HABITACION UNA FOTO DE FRANCO DELANTE DE LA QUE ME MASTURBO CUANDO ME EXCITO VIENDO A UN HOMBRE TAN HOMBRE.



TAMPOCO TE NEGARÉ QUE SOY UN MARIPOSÓN QUE PIERDO LAS BRAGAS CUANDO VEO A UN TIO DE VERDAD.



ACEPTO INCLUSO QUE LAS DOS ALMORRANAS SANGRANTES QUE ME PRINGAN CONTINUAMENTE LOS CALZONCILLOS Y LAS SÁBANAS SON FRANCAMENTE REPUGNANTES.



PERO ESO DE BORRACHO NO LO ACEPTO. PORQUE CASI NO BEBO. ¿... Llegir més