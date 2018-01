La cultura espanyola tampoc se salva de la corrupció

Última actualització Dimarts, 23 de gener de 2018 17:00 h

Detecten irregularitats a el Museo del Prado, el Reina Sofía i el Thyssen

Gerard Sesé @gerardsese | La corrupció espanyola és estructural i transversal. Una afirmació que no aporta moltes novetats ara com ara. Però si aprofundim una mica més en casos concrets, la vergonya s'eixampla fins a límits inhòspits. Avui us parlem que el Tribunal de Cuentas (TdC) ha detectat irregularitats greus en la gestió econòmica dels museus espanyols del Prado, el Reina Sofía i el Thyssen.

Així ho explica avui la Cadena SER . El TdC ha publicat un informe sobre les gestions econòmiques del Museo del Prado, el Museo Reina Sofía i la Fundació Col·lecció Thyssen-Bornemisza dels exercicis 2015 i 2016. Tots tres presenten irregularitats, algunes de greus, especialment en matèria de contractació.

El més mal parat és el Prado, on s'han analitzat el 54% del total dels contractes formalitzats en els dos darrers anys. Amb caràcter general, el tribunal retreu a la direcció del museu haver-los enviat els expedients de contractació incomplets en nombroses ocasions, i haver enviat extractes sense les actes de selecció de les ofertes o de publicacions en diaris oficials, baixes temeràries sense verificar, externalització de serveis com el d'assegurances, places convocades sense especificar els aspectes tècnics i econòmics que s'havien de negociar i tampoc es va exigir a l'adjudicatari que acredités si estava al corrent de les seves obligacions amb Hisenda i la Seguretat Social, tal com obliga la Llei de Contractes Públics.

18 milions no justificats en un quadre

A més, per acabar-ho d'adobar, El Ple del Tribunal veu especialment greu una de les compres del Prado, una taula renaixentista 'La Virgen de la Granada', de Fra Angélico, per un import de 18 milions d'euros. Una despesa per la qual no es van fer estudis previs per garantir la "justificació del preu sol·licitat pel venedor i acceptat pel museu". Una compra amb indicis d'irregularitat comptable que podria acabar sent jutjada pel tribunal.

Contractes sense IRPF a can Thyssen

La Fundación Thyssen-Bornemisza acumula diverses deficiències en la justificació de la contractació i no va remetre en temps i forma el total dels documents i contractes sol·licitats pel tribunal. El tribunal destaca el pagament de factures per preus superiors als contractats. Fins a cinc casos hi ha indicis de possibles irregularitats comptables perquè són facturacions sense la retenció de l'IRPF, com el pagament dels serveis de jardineria. En altres ocasions, no existeixen actes per a comprovar la veracitat dels serveis prestats.

Taxacions irregulars al Reina Sofía

Al Museu del Reina Sofia s'han detectat cinc possibles irregularitats comptables, en aquest cas assenyalats per la Fiscalia. Es tracta de taxacions prèvies per fixar preus sol·licitats pels venedors, si bé es tracta de quanties poc rellevants, com destaca l'informe.

