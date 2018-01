El 'Der Spiegel' i el 'Financial Times' creuen que Puigdemont serà investit

Última actualització Dimarts, 23 de gener de 2018 15:00 h

Catalunya torna a estar en el focus mediàtic aquest mes de gener

Redacció | Podrà Carles Puigdemont tornar a Catalunya per a ser investit president de la Generalitat? La pregunta torna a rondar als mitjans internacionals.

És el cas del Der Spiegel que aquest dilluns ja plantejava en un article la possibilitat que Puigdemont fos investit. De fet interpretava la proposta del president del Parlament, Roger Torrent, com un "missatge que no agradarà a Madrid". L'explicació és senzilla. El diari alemany creu que "Carles Puigdemont podria tornar a governar Catalunya" i això el Gobierno no ho veu amb bons ulls.

Però el diari alemany, no és l'únic que fa aquesta interpretació. Al Regne Unit, el Financial Times creu que "la crisi política ha guanyat un nou impuls" després de conèixer la notícia que Carles Puigdemont era proposat com a candidat.

El diari britànic recull també la idea que a Madrid no li fa gràcia que es proposi de nou al president legítim i que ho podrien anul·lar per via judicial.

