Última actualització Dimarts, 23 de gener de 2018 12:30 h

Setge a les fronteres per mar, terra i aire

12 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | El ministre de l'Interior espanyol, Juan Ignacio Zoido, ha visitat avui el plató del programa Espejo Público d'Antena 3. Durant l'entrevista, Susanna Griso li ha preguntat sobre la possibilitat que Carles Puigdemont, president de Catalunya, pugui creuar la frontera i aparèixer al Parlament per a ser investit president. Aquesta ha estat la resposta del popular.

[Vídeo] Zoido avisa que buscaran Puigdemont fins als maleters dels cotxes https://t.co/5cjBZx0Cbs pic.twitter.com/Vv8xjOXh6V — directevideos (@directevideos) 23 de gener de 2018

Notícies relacionades

L'obessió del ministeri d'exterior i els cossos de seguertat espanyols per evitar que Puigdemont entri a Catalunya arriba a uns límits mai imaginats. En paraules del mateix Juan Ignacio Zodio, es controlaran tots els accessos i "s'ha dissenyat un dispositiu" perquè no passi. Fins i tot, procuarà que no pugui entrar "ni en un maleter d'un cotxe". Això sí, Xoido reconeix que hi ha moltes maneres d'entrar perquè les fronteres a vigilar són molt extenses "hi ha camins rurals, vaixells, ultralleugers, helicòtpers...". Això sí, la prioristat ara mateix de la policia espanyola és evitar que Pugidemont sigui investit.Després d'aquestes declaracions, si Puigdemont aconseguís trepijar sòl català sense ser descobert, el rídicul dels cossos de la Policia espanyola seria tan escandalós i sonat que Zoido hauria de dimitir.Aquí el moment que ho explica: