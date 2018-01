Així es prepara el Gobierno per frenar la investidura de Puigdemont

Última actualització Dimarts, 23 de gener de 2018 18:00 h

El president legítim podria tornar a Catalunya per a ser investit president de la Generalitat

Redacció | A Moncloa hi ha nervis. Carles Puigdemont podria tornar a Catalunya per a ser investit president de la Generalitat.

Per això el Gobierno ja està pensant en evitar que Puigdemont repeteixi com a president. Mariano Rajoy ja té una estratègia preparada que consisteix en l'article 161.2. L'article estableix que el Gobierno podria impugnar davant el Tribunal Constitucional (TC) les disposicions i resolucions adoptades per les Comunitats Autònomes.

Aquesta impugnació produiria la suspensió de la disposició o resolució recorreguda, però el TC, haurà de rectificar-la o aixecar-la en un termini no superior als cinc mesos.

Ara bé, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona (UB) Xavier Arbós no està del tot segur que això funcioni. En una entrevista a Crónica Global ha assegurat que "Puigdemont és un polític en recerca i captura, però que no està inhabilitat, és a dir, que manté els seus drets polítics i capacitats per a exercir-los".



D'aquesta manera, el catedràtic no veu "en quina base jurídica podria basar-se el Gobierno per a impugnar una resolució" del Parlament.

