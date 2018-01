[Vídeo] Lliçó de valors de Puigdemont a un quillo que l'increpa amb una estanquera a Copenhaguen

Última actualització Dimarts, 23 de gener de 2018 13:00 h

El president no té problemes en fer un petó a la tela

Gerard Sesé @gerardsese | La immundícia espanyola no deixa tranquil a Carles Puigdemont ni a Dinamarca. Mentre prenia un cafè amb els seus acompanyants, un espanyol (que l'adjectiu que millor el descriu és el de "quillo") s'ha gravat increpant-lo amb frases com "te espera la cárcel" i li ha refregat per la cara una bandera espanyola. El president, lluny de caure en provocacions, amb un somriure als llavis, li ha donat tota una lliçó de valors de pau, democràcia i ètica.

Y así fue el momento en el que Carles Puigdemont besó la bandera de España: "No tengo ningún problema con España". pic.twitter.com/3wdx22Akek — Caso Aislado (@CasoAislado_Es) 23 de gener de 2018

Puigdemont prenia cafè tranquil·lament quan un energumen l'ha clissat a Copenhaguen. La seva passió per Espanya i la seva gran pàtria ha fet que, en comptes de deixar tranquil al president, s'hi hagi acostat per a increpar-lo amenaçant-lo d'anar a la presó i, a més, amb una bandera espanyola, la qual li ha refregat per la cara, li ha demanat si li feia un petó. Lluny d'espantar-se i de reaccionar malament, el president de Catalunya li ha contestat que no tenia cap problema amb l'estanquera. El quillo, de to desagradable i de vehemència extrema, li ha dit insistit que li fes un petó. Carles Puigdemont, amb total tranquil·litat i naturalitat, ho ha fet deixant retratat l'espanyol desfasat. Tota una lliçó, una altra victòria del president. El quillo ha marxat amb la cua entre cames.