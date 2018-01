Nou clatellot de Puigdemont al jutge Llarena: ''la seva decisió és delirant i explica la debilitat de la seva posició''

Última actualització Dimarts, 23 de gener de 2018 14:00 h

"Ara, qualsevol persona que tingui una euroordre hauria de voler que el detinguessin"

7 ( 4 vots ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @geardsese | Carles Puigdemont ha ofert una petita roda de premsa amb una posterior breu atenció als mitjans des del Parlament de Dinamarca, després de reunir-se amb un grup de diputats del país. En ser preguntat per les seves intencions i per la marxa enrere en la petició de la delegació del vot, Puigdemont s’ha limitat a explicar que “no descarta res”, sense donar més detalls al respecte.

Carles Puigdemont i el diputat danès Magni Arge, arribant a la reunió del Parlament de Dinamarca © Rafa Garrido / ACN Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes carles puigdemont, copenhaguen

En aquest sentit, ha considerat que el seu retorn a Catalunya com a president i sense ser detingut seria “el senyal més clar de restitució democràtica” a Espanya i a Catalunya. És per això que ha demanat al govern espanyol que “contribueixi a fer possible” la seva tornada però “amb seguretat i tranquil·litat”.



Plantofades a Llarena i a Zoido



D’altra banda, ha titllat de “delirants” els arguments del jutge per rebutjar l’activació de l’euroordre que ho ha descrit com un fet " que explica la debilitat de la seva posició''. A més, ha fet burla al·legant que, ara, "qualsevol persona que tingui una euroordre hauria de voler que el detinguessin" perquè així no el detinguin. També ha tingut paraules pel ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido i li ha demanat que "no especuli ni reforci les fronteres” per ell.