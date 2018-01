El Govern d'Aragó crea un Consell Assessor per censurar els llibres de text

Última actualització Dimarts, 23 de gener de 2018 15:30 h

Després de la polèmica retirada del terme ‘corona catalano-aragonesa’

Redacció| "Vetllar per la veracitat dels continguts relacionats amb la història, i en particular de la història d'Aragó, que es difonguin en l'àmbit de l'educació no universitària, així com en altres fòrums socials". Aquest és, sobre el paper, l'objectiu del Consell Assessor per a l'Ensenyament de la Història que ha aprovat aquest dimarts el Consell de Govern d'Aragó; justament després de la polèmica retirada del terme ‘corona catalano-aragonesa’ dels llibres de text d''Història d'Espanya' de 2n de Batxillerat, de l'editorial Santillana, i 'Literatura Universal', de l'editorial Casals.

Segons l'executiu aragonès, aquest òrgan col·legiat i consultiu servirà per evitar la utilització interessada dels coneixements que es transmeten als alumnes, així com els que es publiquen, però -després d'anys en que no ha existit cap mena de conflicte amb els continguts que s'expliquen a les escoles- sembla que la situació política catalana ha contagiat les maneres de fer de l'Estat a aquesta comunitat. Ahir mateix, l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) va emetre un comunicat acusant l'Aragó de "tergiversar la història" i "estigmatitzar expressions justificades per les dades històriques".



Pel que fa els perfils que formaran el Consell Assessor per a l'Ensenyament de la Història, hi ha el director general competent en matèria d'ordenació curricular, dues vocals a proposta de la Universitat de Saragossa i tres vocals proposats pel Departament d'Educació, Cultura i Esport. Els vocals elegiran, d'entre els membres, el president del Consell. Els membres seran nomenats per un període de quatre anys.

