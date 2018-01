PSOE i Cs tapen les mentides del gobierno sobre la relació del CNI amb l'imam de Ripoll

Última actualització Dimarts, 23 de gener de 2018 16:30 h

El bloc del 155 també evita que Zoido doni explicacions sobre l'1-O al Congrés

Redacció | PP, PSOE i Cs s'han alineat, un cop més, per impedir que Zoido doni explicacions al Congrés sobre la relació de l'Imam de Ripoll i el CNI i sobre la violència policial de l'1-O, peticions impulsades per ERC i PDeCAT.

Precisament, els socialistes van avisar dilluns al vespre que no donarien suport a la proposta d'ERC i PDeCAT perquè el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, comparegui per donar explicacions sobre les informacions que afirmen que l'imam de Ripoll era confident del CNI mentre preparava els atemptats a Barcelona.

Amb tot, s'ha evitat que es parli a la Diputació Permanent de la cambra baixa espanyola, reunida aquest dimarts al matí. Tanmateix, el PSOE s'ha abstingut per evitar que el ministre doni explicacions sobre el desplegament policial de l'1-O al Congrés, amb els vots en contra del PP i Cs.

Doble trampa

El diputat d'ERC, Gabriel Rufián, ha considerat, en declaracions aquest dilluns al programa "Estat de Gràcia" de Catalunya Ràdio, que la decisió dels socialistes és "perversa" i "miserable" perquè es tracta de fets molt greus, ha remarcat.

Tanmateix, el republicà ha valorat aquesta negativa com una trampa. En primer lloc, perquè diuen que ho explicaran a la Comissió de Secrets Oficials, però no ho han fet i està anunciat des del novembre, ha recordat Rufián. D'altra banda, ha afirmat que amb aquesta estratègia s'evitarà que hi hagi cap informació pública.

C's proposa una comissió d'investigació

El líder de Cs, Albert Rivera, ha proposat aquest matí crear al Congrés una comissió d'investigació sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils d'aquest estiu. Posteriorment, el portaveu a la cambra baixa, Joan Carles Girauta, ha dit que no es tracta de "depurar responsabilitats polítiques" pels atemptats sinó que volen aprofundir en què va passar perquè hi hagués "falta de coordinació absoluta" entre cossos policials. Girauta s'ha referit a les suposades advertències de la CIA tant a Mossos com al CNI i ha afirmat que cal "estudiar a fons què va fallar per corregir-ho".

Per la seva banda, Rufián, ha considerat que seria bo crear aquesta comissió perquè podrien aprofitar per preguntar tot allò que no han pogut tramitar a través de la seva proposta. "Ho donarem suport perquè així podrem preguntar coses que Cs, PP i PSOE no volen", ha afegit.

