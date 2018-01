[Vídeo] Ferreras creu que Grenlàndia tindria dret a decidir perquè està més lluny de Copenhaguen que Catalunya de Madrid

Última actualització Dimarts, 23 de gener de 2018 17:30 h

Un parlamentari danès destrossa el seu argumentari

Redacció| L'argumentari unionista contra el dret a decidir sempre ha estat més aviat fluix, però -aquest matí- el presentador del programa 'Al Rojo Vivo' (La Sexta), Antonio Ferreras, ha arribat a límits insospitats. En qüestionar al membre del parlament danès, Pelle Dragsted, la seva defensa del dret a l'autodeterminació dels catalans -"imagini que a Dinamarca, algú proclama la independència de part del territori saltant-se la llei, convocant un referèndum il·legal i trencant el marc constitucional, com reaccionaria el Govern i la justícia danesa?"-, ell li ha recordat que "la majoria dels partits al parlament danès hem decidit que el poble de Groenlàndia ha de decidir si vol o no ser part del Regne de Dinamarca".

Ha llegado el argumentazo de Ferreras, Groenlandia sí puede tener soberanía porque en avión está muy lejos, OLÉ SUS COJONES.



Por cierto, enorme @pelledragsted adoctrinado por TV3 y el Info K pic.twitter.com/j4LuFl2P8Z — Bernat Castro (@Berlustinho) 23 de gener de 2018



Cuando Ferreras va a por lana danesa y vuelve trasquilado, la película: pic.twitter.com/CS7SB3NYor — Bernat Castro (@Berlustinho) 23 de gener de 2018

"No és el mateix Groenlàndia que Catalunya [...] Quan es triga en avió de Copenhague a Groenlàndia?", ha preguntat Ferreras, en veure's atrapat pel seu propi argument. Així, segons el periodista de 'La Sexta', el dret a l'autodeterminació dels pobles es mesura en kilòmetres i no -com ha dit Pelle Dragste- en "llibertats democràtiques".Fent cas omís a l'argumentari del parlamentari danès, Ferreras ha seguit amb el seu (si més no, menys preparat) preguntant-li si la independència de Catalunya podria provocar una "fragmentació a Europa". "Jo no estic ni a favor ni en contra de la independència de Catalunya, però com a diputat danès em preocupo per les llibertats democràtiques a Europa i, per a mi, no és correcte que a un diputat electe el persegueixin i l'intentin empresonar", ha respost ell. "Hi ha una realitat que no desapareix per empresonar polítics democràticament escollits", ha sentenciat després d'assegurar que "a tota Europa estem molt preocupats per aquesta situació" i d'instar el Govern espanyol a "dialogar" amb Catalunya i "acceptar els resultats del 21-D, la voluntat i el mandat dels catalans".