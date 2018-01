Puigdemont contempla un altre referèndum per solucionar la situació a Catalunya

Última actualització Dimarts, 23 de gener de 2018 18:30 h

Els electes que s’han reunit amb ell asseguren que els ha manifestat que està disposat a “discutir” alternatives que no passin només per la independència

Redacció | La reunió entre Carles Puigdemont i els nou diputats danesos de cinc grups –cap de les formacions que governen Dinamarca actualment- ha acabat després d’una hora de durada.

Carles Puigdemont i el diputat danès Magni Arge, als passadissos arribant a la reunió del Parlament de Dinamarca © Rafa Garrido Comparteix Tweet

Etiquetes Carles Puigdemont, Dinamarca, Espanya, independència, referèndum

En sortir, alguns dels representants polítics que hi ha participat han explicat alguns detalls de la trobada, tot mostrant-se satisfets per mantenir un “diàleg tranquil” amb el president cessat.



El diputat del grup Verd i Roig Nikolaj Villumsen ha comentat que en la conversa, Puigdemont ha parlat de celebrar un segon referèndum a Catalunya, tot recordant que “una amplia majoria de la població a Catalunya vol un nou referèndum”. Perquè això sigui possible, però, Villumsen afirma que el polític català té molt clar que “el govern espanyol hauria de canviar la seva posició”. És per això que el danès ha fet “una crida al govern espanyol, des de Dinamarca i des d’Europa” perquè s’atengui i, si cal, canviï les lleis per donar cabuda a aquest referèndum.



Per la seva part, el diputat del mateix grup Verd i Roig Pelle Dragsted, ha recordat que el referèndum pactat “ha estat buscat pels catalans durant molt temps”, i ha explicat que a la reunió Puigdemont els ha dit que “està disposat a discutir qualsevol solució” que passi per la democràcia i el “respecte a la voluntat popular”.



“El primer pas és fer possible el seu retorn i assumir el càrrec de president, com a pas de voluntat política. I després entrar en un diàleg amb el govern d’Espanya”, ha considerat Dragsted.

Amb tot, el diputat danès assegura que Puigdemont no es tanca només a propostes independentistes. “Ens ha dit molt clarament que la independència per a ell no és l’única solució, que està disposat a discutir altres solucions a la crisi. Però el govern espanyol ha de tenir altres opcions per discutir, el problema és que no vol discutir res”, ha sentenciat tot afegint que ha vist en el president cessat “voluntat per discutir altres solucions que no són la proclamació de la república”.