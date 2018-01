[Vídeo] El discurs ple d'odi d'un exsecretari de CCOO contra l'independentisme

Última actualització Dimarts, 23 de gener de 2018 20:30 h

Assegura que és "antinacionalista per essència": "A mi no m'afusellen al costat d'un nacionalista"

4 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | L'exsecretari de CCOO, José María Fidalgo, ha carregat contra l'independentisme en el debat "La resposta al pròxim pas del nacionalisme". L'exsecretari d'un dels sindicats majoritaris ha assegurat que és necessari que els "antinacionalistes" es "recomponguin" per fer front a l'independentisme a Catalunya. En aquest sentit, l'exmembre de CCOO ha criticat tots els "nacionalismes perifèrics" de l'Estat perquè són "arcaics".

Intervenció de José María Fidalgo durant la conferència "La resposta al pròxim pas del nacionalisme" © @KasperJuul_0 Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes CCOO, conferència, exsecretari, Girauta, nacionalisme

"Desitjo que més que recompondre la dreta o l'esquerra, ens recomponem els antinacionalistes", ha assegurat Fidalgo en el debat organitzat per la Fundació Villacisneros, que per segon any organitza un cicle de conferències contra tots els nacionalismes de l'Estat.



En aquesta línia ha apostat per la unió de les forces del 155. "No vull treure cap vot ni a Rosa Diez ni tampoc a Bauzá (PP Balear)", ha sentenciat. L'exmembre de CCOO, que assegura que l'esquerra ha estat la seva coordenada intel·lectual juvenil, també ha criticat "l'esquerra moderna", perquè, segons ell, "no reivindica drets substantius sinó que reivindica reconeixements com el reconeixement a les dones o al col·lectiu LGTB, i així no es fabriquen espanyols", conclou. ¿Con sindicatos así quién necesita a las NNGG? "Espero que más que recomponer la derecha o la izquierda nos recompongamos los antinacionalistas. Yo a Rosa Díez no quiero quitarle ningún voto ni tampoco a Bauzá (PP Baleares)". José María Fidalgo, ex secretario general de CCOO. pic.twitter.com/DGBJawplHI — Kasper Juul (@KasperJuul_0) 23 de gener de 2018

En el debat han participat també la presidenta del PP Valencià, Isabel Bonig, el senador per Balears del PP, José Ramón Bauzà, l'expresidenta d'UPyD, Rosa Díez i el portaveu de C's, Juan Carlos Girauta.







Girauta: "Se aplicará el 155 las veces que haga falta hasta que Cataluña tenga el gobierno que se merece España". Esta es la democracia de C's. Meter en prisión a sus rivales políticos para que les salgan las cuentas y, si ni así suman, usar el 155 para corregir el voto popular. pic.twitter.com/nCLpUh80L4 — Kasper Juul (@KasperJuul_0) 23 de gener de 2018 Precisament, el portaveu de la formació taronja ha afirmat durant la seva intervenció que "s'aplicarà el 155 les vegades que faci falta fins que Catalunya tingui el govern que es mereix Espanya i els catalans".

Notícies relacionades