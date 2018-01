La professora que va debatre amb Puigdemont només concediria el dret a decidir a les regions pobres

Última actualització Dimarts, 23 de gener de 2018 20:00 h

Ho va dir en declaracions a 'Vilaweb', però ràpidament se'n va penedir

Redacció| La professora de ciència política de la Universitat de Copenhaguen Marlene Wind va ser una de les protagonistes del debat a Copenhaguen amb Carles Puigdemont que més va qüestionar el discurs del president: entre altres coses, va apuntar al perill de trencar el projecte europeu i va fer desmentir a Puigdemont que el catalanisme tingui cap factor identitari o la República sigui només el desig de "deslliurar-se dels pobres".

Carles Puigdemont i Marlene Wind © Rafa Garrido / ACN Comparteix Tweet

Potser per aquestes darreres declaracions sorprenen les paraules posteriors a l'acte que Wind va dirigir a 'Vilaweb' sobre el dret d’autodeterminació de les illes Fèroe i Grenlàndia, part del Regne de Dinamarca. Segons ella -tot i que, ràpidament es va penedir d'haver-ho dit- els danesos han condecit aquest dret als territoris "perquè són molt pobres i ens és igual". "Nosaltres no hi estem obsessionats, en això. Si volen ser independents, que ho siguin", va dir.Sobre la seva posició en el conflicte entre Catalunya i Espanya, la professora va dir al digital que "detesto que els estats es trenquin" però que "ningú no es creu" que Fèroe i Grenlàndia tirin endavant el seu dret a autodeterminar-se. En poques paraules, la principal defensora de la unitat territorial durant el debat amb Carles Puigdemont a Copenhaguen va admetre que els drets no han de defensar-se fins les seves darreres conseqüències, sinó només quan convé políticament. Us és familiar?