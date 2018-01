Pérez de los Cobos obvia la seva militància al PP en la candidatura per ser jutge del Tribunal d'Estrasburg

Última actualització Dimarts, 23 de gener de 2018 19:30 h

El candidat preferit del gobierno queda en última posició

Redacció | Nou escàndol envers la candidatura de Pérez de los Cobos per ser jutge del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH). L'expresident del Tribunal Constitucional i el candidat preferit per al Gobierno ha oblidat posar la seva militància al PP en el currículum model presentat. Precisament, de los Cobos va treure un zero en l'avaluació de la Comissió de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa per no tenir el nivell de francès o d'anglès requerit.

L'expresident del Tribunal Constitucional no ha fet cap menció a la seva militància al PP entre el 2008 i el 2011 en la candidatura presentada per ser jutge del TEDH. De fet, és l'únic dels tres candidats proposats pel gobierno que ha passat per alt el punt que fa referència a "llocs ocupats en partits polítics" en completar el currículum model per aspirar a ser jutge del tribunal amb seu a Estrasburg.

Per contra, tant José Martín y Pérez de Nanclares com María Elósegui, els altres dos candidats, especifiquen que no pertanyen ni han ocupat cap càrrec en un partit polític. Fonts de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, que és qui ha d'escollir aquest dimarts el nou jutge, han declinat fer cap comentari sobre aquest punt i han refusat respondre si aquesta qüestió va ser tractada durant l'entrevista individual.

De los Cobos queda últim



L'Asamblea Parlamentària del Consell d'Europa ha escollit a la catedràtica María Elósegui nova membre de l'Estat espanyol del Tribunal Europeu de Drets Humans. Ha obtingut majoria absoluta en la votació, per davant de José Martín y Pérez de Nanclares i Pérez de los Cobos, qui ha aconseguit la pitjor puntuació dels tres, segons ha avançat diario.es.

