Podrien haver filtrat dades personals del coordinador de 'Mossos per la independència' per enviar-li amenaces

Última actualització Dimecres, 24 de gener de 2018 05:00 h

Així ho sospita Albert Donaire, que va rebre una carta amenaçadora a casa seva

7 ( 4 vots ) Carregant Carregant



Redacció| L’Albert Donaire, una de les cares més visibles de la sectorial de l'ANC 'Mossos per la Independència', ha arribat a rebre més de 200 amenaces de mort en un dia: comentaris en xarxes socials, correus electrònics i -fins i tot, fa uns mesos- una carta via correu postal on es detallava la rutina dels seus pares i se l’instava a abandonar l’activisme polític si volia protegir la seva família. Va arribar-li a Olot, a una adreça que “és complicat que algú tingui” perquè “no és el lloc on he viscut tota la vida”.

Segons explica a directe.cat, “hi ha poca gent” que pugui estar assabentada de la seva residència actual i és per això que sospita que les seves dades personals podrien haver estat filtrades de manera interessada. Preguntat per aquest diari, Donaire ha recordat la coincidència en el temps del moment que va rebre la missiva amenaçadora i les primeres publicacions de l’assetjament contra ell que es duu a terme des dels comptes de Twitter ‘Foro Guàrdias Civiles’ o ‘Policías EUROCOPS’. “Tenen milers de seguidors i, amb qualsevol falsedat que publiquin, inciten molta gent en contra meva. Seria interessant veure qui hi ha realment darrera aquests fòrums i per quin motiu es permet la utilització d'aquests noms per realitzar campanyes d'assetjament i publicacions difamatòries”, diu.



Amenaces vehiculades a través de la caverna mediàtica

De la mateixa manera, Donaire ha volgut denunciar les falsedats difoses pel diari d’Eduardo Inda (‘OK diario’), que l’acusa de “reptar” en un vídeo “els seus adversaris a pegar-se amb ell a Olot”. “El que faig és criticar la persecució judicial pel que fa als delictes d’odi només en un sentit i posar de manifest que si compleixen les amenaces contra mi potser serà quan la justícia actuarà, perquè mentrestant actua d’una manera diferent amb uns i els altres”, explica reivindicant-se com “una persona que sempre ha fet una crida a la no-violència”.

Ell mateix ha presentat una denúncia que encara no ha rebut resposta i que “pot ser que no tiri endavant, com moltes altres sobre delictes d’odi contra els catalans”. I és que defensar legítimament les seves idees polítiques li està costant molts problemes: fins i tot, una persona s’ha atrevit a queixar-se d’ell a la comissaria d’Olot. “Ni tan sols treballo allà”, assegura Donaire, que no ha rebut cap reclamació en relació a la seva feina i fins i tot compta amb ofertes per declarar contra els que l’amenacen via xarxes socials.

En aquest sentit, Donaire també alerta que mitjans de la caverna unionista com el ‘Crónica Global’ de Pedro J. Ramírez hagin publicat difamacions sobre ell fent públic un perfil de Facebook personal -des del qual no fa valoracions sobre la situació política- “que no pot tenir gaire gent”. “Arran d’això, porto dues setmanes en que he rebut 150 missatges al meu perfil privat, que Facebook m’ha bloquejat en rebre denúncies falses organitzades per ‘forocoches’”, explica.

Pressions internes

Sobre les pressions internes des del cos de Mossos d’Esquadra, cal recordar que ha estat citat anteriorment a declarar a Afers Interns arran de denuncies de partits polítics i sindicats per "opinions que ha tingut en l'àmbit privat i que no afecten en cap moment la seva professionalitat i imparcialitat".

En aquest sentit, Donaire lamenta que molts agents no se sentin protegits pels seus superiors i una cúpula de la que hi ha la percepció que “des del primer moment està col·laborant amb l’Estat”. “Si el que els molesta és que tinguin una opinió que no els afecta professionalment, realment el que es vol fer és una persecució ideològica?”, es pregunta. De la mateixa manera, denuncia que els sindicats de la policia catalana no s’hagin implicat o ho hagin fet “en el sentit contrari” i explica com ja va haver de declarar davant Afers Interns per posicionaments polítics referents a la consulta del 9N - “ells deien que s’havien de retirar les urnes si ho ordenava el Ministeri i no el conseller de la Generalitat”- arran d’una denúncia d'alguns sindicats.

Així, aplaudeix la tasca dels grups de Mossos organitzats contra el 155 (anomenats 'Guilleries') i apunta a la sectorial de l’ANC que representa com a una defensa a la llibertat d’expressió i pensament dels agents; tot i que lamenta que hi hagi “por” dins el cos de seguretat català. “Hi ha un posicionament anònim per evitar persecució i repressió per por a com pot actuar el Ministeri de l’Interior”, diu.

Pel que fa a les expectatives sobre el nou Govern de la Generalitat, que representaria la majoria independentista sorgida a les urnes, Donaire espera que “es fiqui una mica d’ordre al cos, restituint els que han fet fora i degradat” i “acabar amb el col·laboracionisme i l’agenollament davant els capricis de l’Estat per deixar clar que els Mossos no són titelles de ningú”. En definitiva, demana al nou Govern que “faci recuperar la dignitat que té el cos”.

Notícies relacionades