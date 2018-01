La paranoia porta la Guardia Civil a registrar un aeròdrom per si Puigdemont entra a Catalunya en paracaigudes

Última actualització Dimecres, 24 de gener de 2018 09:45 h

Registre de la policia al petit aeròdrom de Sant Fruitós de Bages

10 ( 4 vots ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | L'obsessió i paranoia que deixava entreveure ahir el ministre d'Interior Juan Ignacio Zoido ha passat de les paraules als fets. La Guardia Civil espanyola ha registrat el petit aeròdrom de Sant Fruitós de Bages per buscar en els registres si Carles Puigdemont té la intenció de trepitjar el Principat saltant en paracaigudes.

Ja ho va dir el ministre: per terra, mar i també aire. Les forces de seguretat espanyola té en marxa un macrooperatiu per interceptar Carles Puigdemont si intenta tornar a Catalunya. Segons ha explicat Rac1 , vuit agents de la Guardia Civil han visitat el petit aeròdrom de Sant Fruitós de Bages.

Passava a dos quarts de sis de la tarda del passat diumenge i els agents van demanar el registre d’entrades i sortides per aire. L’empresa que hi opera, Saltamos SkyDiveBcn, només ofereix salts en paracaigudes i no recull passatgers. El pilot és l’únic que surt del perímetre de salt per entrar i sortir cada dia. Però si es demana amb antelació i amb la documentació oportuna, es pot sol·licitar un aterratge que no interfereixi amb les activitats de salt.

Bromes entre els empleats



Segons el mitjà citat, els treballadors es van estranyar amb la visita dels agents i els van preguntar, en to de broma, si buscaven el president. Però ells, només, van respondre que s’havia activat un operatiu especial per controlar totes les fronteres.

Notícies relacionades