Pedro J. Ramírez assegura que Rajoy està implicat en la 'caixa B' del PP

Catala emprenyat manresa manresa

24 de gener de 2018, 12.26 h

Va! no faran res per incriminar a 'M. Rajoy' si fos català hi hauria alguna possibilitat però donat que no ho és. Sortirà imnpune o gaire bé sense esquitxadures. Espanya és així. Algú 'li afinarà'