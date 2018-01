Arrimadas sobre la investidura de Puigdemont: ''Espanya ha de parlar''

Última actualització Dimecres, 24 de gener de 2018 12:30 h

La líder de Cs encoratja el govern espanyol a “evitar” per avançat una “investidura telemàtica” per no “degradar més el Parlament”

Redacció | La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha avisat aquest dimecres al govern espanyol i el seu president, Mariano Rajoy, que seran els màxims responsables si a la sessió d’investidura del Parlament apareix per sorpresa Carles Puigdemont, candidat de JxCat que ara roman a Brussel·les.

“El govern d’Espanya ha de parlar. Si permet que una persona fugida de la justícia pugui arribar fins a Barcelona i el Parlament sense que ningú se n’adoni, hauran de donar moltes explicacions”, ha sentenciat en declaracions després d’una entrevista a Rac1.



A més, Arrimadas ha esperonat l’executiu de l’Estat a impedir per avançat que es pugui investir Carles Puigdemont sense estar físicament al Parlament. “Si és investit de manera telemàtica, el govern haurà de reaccionar, però hem d’evitar que s’utilitzi la cambra al servei d’un fugit de la justícia, s’ha d’evitar degradar més la imatge del Parlament, que no sigui l’escenari del seu show”, ha dit.



Després de repetir que Puigdemont hauria “d’oblidar-se de ser president, perquè no pot ser-ho un fugir de la justícia i menys de manera telemàtica”, Inés Arrimadas ha considerat que els intents del candidat de JxCat per ser investit i les gestions que fa darrerament són “un nou capítol del show de Puigdemont, que no pot oferir més que un show, però Catalunya es mereix alguna cosa més que ser l‘escenari del seu show cada dia”.

La reunió amb Torrent

D’altra banda, la líder de Cs també ha criticat que el president del Parlament hagi viatjat a Brussel·les per intentar parlar amb Puigdemont, després de nomenar-lo candidat a la investidura a petició de JxCat i ERC.



“Torrent considera que es pot ser president telemàticament i estar a Brussel·les com si estigués jugant a la Play, però el president del Parlament resulta que ha d’anar físicament allà per entrevistar-se amb Puigdemont. No ho entén ningú ni té sentit. Si segons ells, no és necessari estar a Catalunya per ser investit i governar, no és necessari que el president de tots els diputats marxi a Brussel·les físicament a parlar amb Puigdemont, que existeix el telèfon”, ha sentenciat.



Els registres a ANC i Òmnium

Per últim, preguntada pels registres que s’han fet a les seus d’Òmnium i l’ANC, la líder de Cs s’ha limitat a demanar “respecte a les decisions judicials i a que s’investigui”, i ha apuntat a possibles sospites sobre els entitats.



“Tothom ha de complir amb la llei, i si hi ha entitats que estan sent investigades, que donin tota la informació i col·laborin, com quan s’investiga altre tipus d’entitats”, ha conclòs.

