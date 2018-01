ERC de Barcelona aconsegueix que l'Ajuntament redueixi els costos dels enterraments

lola Clara GIRONA GIRONA

24 de gener de 2018, 16.23 h

Es habitual que doneu les noticies incompletes, no n' hi ha prou de dir quan valdran en un futur, s' ha d' explicar com era fins ara.

Una mica d' informació redactada, si us plau, no solament copiar del Twitter, senyors del directe.cat !!.

Llegint això, si abans valia 200 euros mes, també representa una disminuci'o, solament que llavors ja no seria noticia.

Claredat i aprofundiment en les dades !!