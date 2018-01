Un home denuncia que ha rebut diversos trets de balí al seu pis per tenir una estelada

Última actualització Dimecres, 24 de gener de 2018 15:30 h

El veí de les Corts assegura que no retirarà la bandera

Redacció | Un veí del barri de les Corts de Barcelona ha denunciat que ha rebut diversos trets de balí contra el seu pis per tenir una estelada penjada a la finestra.

El diari Ara recull que l'home ho ha denunciat als Mossos, que han comptabilitzat tres impactes: al menjador, on un balí va trencar fins i tot la finestra, contra una persiana i contra la mateixa estelada.



Es tracta d'un veí del setè pis i per això sospita que els balins els han disparat des de l'edifici del davant.



De fet, les sospites també porten a pensar que els trets podrien venir d'un bloc proper on viuen exmilitars i assegura estar preocupat perquè el seu fill té un any i mig i acostuma a acostar-se a les finestres.



No treurà l'estelada

L'home relata també que en la zona on viu hi ha més banderes espanyoles que no pas estelades o senyeres.

Davant d'aquest problema, l'administrador del pis quan ho va saber li va suggerir que tragués l'estelada, però ell assegura que no ho farà.

