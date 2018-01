Felip VI treu pit del 155 al Fòrum de Davos

Última actualització Dimecres, 24 de gener de 2018 13:30 h

Defensa que la Constitució no és un "simple ornament" sinó el "pilar de la coexistència"

Redacció | Felip VI ha defensat "la Constitució" i la "llei" de l'Estat espanyol al Fòrum econòmic de Davos aquest dimecres al matí. El monarca ha tret pit del 155 en la seva intervenció i s'ha referit obertament a la situació a Catalunya com "un intent de minar les regles bàsiques" del sistema democràtic espanyol.

El cap de l'Estat ha defensat la necessitat de "preservar la llei com a pedra angular de la democràcia, respectar el pluralisme polític i el principi bàsic de la sobirania nacional". Segons el monarca, és la "lliçó" que han d'aprendre totes les democràcies.



Tanmateix, ha demanat que les diferències polítiques es resolguin "d'acord amb les regles democràtiques" i ha subratllat que la Constitució no és un "simple ornament" sinó el "pilar de la coexistència". Per això, ha assegurat que la carta magna mereix "el màxim respecte" de tots.



Felip VI també ha enviat un missatge a les forces independentistes. "Els espanyols saben prou bé que el benestar i el progrés de la nostra gent en el segle XXI no s'obtindran des de la solitud, l'aïllament o la divisió", ha manifestat, alhora que ha fet una defensa dels "objectius comuns" i de la necessitat de buscar "respostes globals".



Intent de netejar la imatge d'Espanya



El rei ha reconegut que, amb la seva intervenció a Davos, vol "dissipar dubtes" sobre que Espanya "és un gran país" i ha afirmat que a l'Estat hi ha "seguretat jurídica" i que les lleis s'apliquen de manera "eficaç".



"El meu país és un estat respectuós amb la llei, on preval la seguretat jurídica i, per tant, la Constitució i les lleis s'apliquen eficaçment", ha valorat.

