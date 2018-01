'OkDiario' haurà de rectificar per ordre judicial una informació sobre la presidenta de l'AMI

El Jutjat de Primera Instància de Vilanova i la Geltrú ha donat la raó a la demanda que va interposar Lloveras pel fet que l'informe de la Sindicatura de Comptes al qual es refereix 'OkDiario' "no assenyala cap irregularitat, sinó únicament observacions i recomanacions" i que "qui va adjudicar la subvenció va ser l'Ajuntament a través del ple i no l'alcaldessa".Lloveras ha celebrat la sentència al seu compte de Twitter, on ha dit que cal "vetllar perquè la ciutadania rebi informació contrastada i veraç".