Guàrdies Civils volen declarar ''zona conflictiva'' les Terres de l'Ebre

24 de gener de 2018, 17.20 h

POTSER ESPERAVEN QUE ELS HI PORTESSIU EL TORTELL DE REIS. COM ES POSSIBLE QUE DIGUIN QUE S'HAN LIMITAT A COMPLIR ORDRES AMB LA DEDICACIÓ (MALA LLET) QUE VAN FER SERVIR SEGONS ES VEU A TOTS ELS VIDEOS, DAVANT GENT PACIFICA? DESPRES DEL : A POR ELLOS, JO NO SENTO MASSA SIMPATIA PER CAP D'ELLS HO SENTO. AMB L'INDEPENDENCIA NO SE A ON IREM PERO SI QUE SE DE ON FUGIM...