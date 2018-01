Aznar enterra al PP: ''S'està autodestruint''

Última actualització Dimecres, 24 de gener de 2018 18:00 h

Considera que li ha cedit les senyes d'identitat a Cs

Redacció | La FAES, fundació presidida per José María Aznar, ha fet, de nou, unes declaracions incendiàries contra el PP. En una nova editorial de la fundació, Aznar ja no adverteix al PP de "l'amenaça" que representa la formació taronja sinó que, directament, dona per mort el que va ser el seu partit.

Intervenció de l'expresident del govern espanyol José María Aznar durant la cloenda del fòrum d'idees FAES a València

Aznar diu que els populars s'estan "autodestruint" en cedir a Cs les seves senyes d'identitat, segons recull El Mundo. En aquest sentit, assegura que "el PP ha trencat de manera injustificada els seus fonaments que feien mantenir el vincle amb el seu electorat".



Tanmateix, sentencia que el PP no perd vots per ser el PP, sinó per "deixar de ser-ho sense donar cap explicació". Reflexió que la FAES aplica també al PSOE.

En aquest sentit, apunta que els partits "emergents" no avancen per la seva frescor, sinó per la recuperació de les "senyes d'identitat dels grans partits que les han abandonat". En el cas del PP, Aznar assegura que el llenguatge i l'agenda clàssica del centredreta ja pertany als d'Albert Rivera.

Tal com recorda el digital citat, el 2015, la FAES i Aznar ja avisaven que l'objectiu d'Albert Rivera era la dissolució del PP i reclamaven a Mariano Rajoy i la cúpula del partit una reacció que ho frenés. Després de tres anys la realitat ja és una altra, asseguren, i reconeixen que la formació taronja ha connectat "massivament" amb els votants de centredreta.

