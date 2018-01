[Vídeo] Els missatges de l'ANC i Òmnium pels 100 dies de Sànchez i Cuixart privats de llibertat

Última actualització Dimecres, 24 de gener de 2018 17:00 h

Coincideixen amb un nou assalt de la Guàrdia Civil a les seves seus

Redacció| Avui, quan fa cent nits que Jordi Sànchez i Jordi Cuixart dormen en presons madrilenyes per les seves idees polítiques, la Guàrdia Civil ha entrat a les seus de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i d'Òmnium -per tal de revisar els correus electrònics dels presos polítics- en un nou capítol de la causa que pesa contra ells per presumptes delictes de rebel·lió i sedició. Un pas al qual han reaccionat els actuals portaveus de les entitats sobiranistes, amb contundents missatges que han difòs via xarxes socials.

El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha denunciat que “és inimaginable i insòlit que la Guàrdia Civil entri a la seu d’una entitat cultural i democràtica” en l’Europa del segle XXI i que això “no hauria d’haver passat mai, com tampoc que el president de l’entitat estigui a la presó des de fa 100 dies". Ha recordat que fa 56 anys des del naixement d'Òmnium i la Guàrdia Civil no hi havia entrat mai. "És un dia trist per a l’entitat i la democràcia”, ha afegit. També ha matissat que els advocats de l’entitat estan presents durant el procés de buidatge de la documentació de Cuixart i que "no hi ha hagut cap escorcoll ni a l’entitat ni al despatx del president".