Els negocis del quillo que va fer besar la bandera a Puigdemont s'enfonsen a Internet

24 de gener de 2018, 19.27 h



Puigdemont li hauria d'haver dit al kiyo que una bandera qualsevol, d'espanya o del kurdistan, que hagi passat per les seves infectes mans, ell no la besaria ni boig si no veia que abans l'havien desinfectada a l'autoclau a 120ºC.



Imagineu si sera fàcil enverinar Puigdemont, amb una estanquera empapada d'alguna substància rara. President, cal ser més pillo , per anar pel món.