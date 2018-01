[Vídeo] Creix la dèria de l'Estat: Zoido envia la seva policia a inspeccionar les clavegueres al voltant del Parlament

Juan Carlos de B madriz madriz

24 de gener de 2018, 18.09 h

Qui li sobra temps el gat pentina!

Està clar que la corrupció a gran escala del PP, o tenir un confident del CNI que fa atemptats no és un tema prioritaria i per tant es poden de dicar a fer el ridícul a totes hores. Aquest ministre fa temps que en un país democràtic com cal estaria cessat i estaria donant moltes explicacions a més a més de no mentir, és clar que aquestes coses no passen a espanya. Mentir surt gratis i et recompensen a més a més. Després volen que estimis la seva pa... Llegir més