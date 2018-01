Els CDRs convoquen una concentració avui a les 20h davant les delegacions del Gobierno de les 4 províncies

Última actualització Dimecres, 24 de gener de 2018 17:30 h

"Trenquem la normalitat" és el lema utilitzat

Gerard Sesé @gerardsese | Després d'un temps de mantenir-se al marge, els Comitès en Defensa de la República (CDRs) han tornat i per la porta gran. Fa pocs minuts han convocat concentracions a les vuit de la tarda davant de les 4 delegacions del Gobierno a Catalunya: a Tarragona, Girona, Lleida i Barcelona.

Els Comitès de Defensa de la República convoquen concentracions a les 20h davant de les delegacions del govern espanyol a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Ho fan després d'una calma tensa on no s'havien mobilitzat. En aquesta ocasió, pretenen "trencar la normalitat" davant la repressió de l'Estat espanyol sobre Catalunya, des del 155 com el setge policial a les fronteres per si torna el president fins a no deixar de denunciar la situació dels presos polítics que segueixen engarjolats. "Davant la repressió, prou silenci" exclamen. Les concentracions no tenen hora final.