La BBC reconeix Tabàrnia com una ''paròdia''

Segons l'article dels britànics, fins i tot els seus "animadors" més apassionats reconeixen que "Tabàrnia no existeix realment"; éssent per a la BBC "un èxit de les xarxes socials" que va arribar al seu màxim apogeu "cinc dies després de les eleccions regionals de desembre convocades per Madrid en un intent de reemplaçar el govern separatista català".Sobre les reaccions que ha generat públicament, el mitjà de comunicació destaca com el diari 'La Razón' es va negar a tractar Tabàrnia com el que és -un "acudit"- i el fet que Fransisco Marhuenda ho describís com "una ingeniosa idea".