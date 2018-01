La premsa espanyola oculta que el PP es finançava amb diner negre per pagar campanyes electorals

L'ESTAT esPPanyol és una VERGONYA PER A LA HUMANITAT. És un SIMULACRE VERGONYÓS DE DEMOCRÀCIA, una PARÒDIA ESPPERPPÈNTICA D'ESTAT DE DRET. || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat.|| ||☆|| || || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat.|| ||☆|| ||

25 de gener de 2018, 10.08 h



Què diu la portada de l'ABC? Que el "rei" està decidit a portar l'estat ePPanyol al "lloc que li correspón", que suposo que no ignora que és a les DEIXALLES DELS ESTATS FEIXISTES i NAZIS que han existit a la història????!!!!



Felipe, tu que creus en les monarquies IMPPOSADES PELS GENERALS FEIXISTES: ja saps que una afirmació així et pot portar a l'exili? ... tens sort que el feixistam ePPanyol té una intel.ligència de mosquit i no entendrà això que has dit.



