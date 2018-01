L'ESTAT esPPanyol és una VERGONYA PER A LA HUMANITAT. És un SIMULACRE VERGONYÓS DE DEMOCRÀCIA, una PARÒDIA ESPPERPPÈNTICA D'ESTAT DE DRET. || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat.|| ||☆|| || || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat.|| ||☆|| ||

25 de gener de 2018, 10.14 h







No m'estranya que hi confiïs, PPobre Enric Millo. Amb la cara d'esPPanoli que fas, tu ets capaç de confiar en aquell que et va jurar que els ocells mamen.



Au, xicotet, per què no confies en mi i em diposites el teu generós sou, que jo te l'invertiré en negocis d' "alt rendiment" i de "total garantia" . . .





(i si passa, passa)