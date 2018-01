El postureig de Ciudadanos: exigeix explicacions al PP sobre la corrupció

Última actualització Dijous, 25 de gener de 2018 11:00 h

El partit taronja als populars que "arrosseguin els peus" davant dels seus problemes

Redacció | El secretari general de Ciutadans (Cs), José Manuel Villegas, ha insistit aquest dijous en la seva negativa a negociar els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) pel 2018 si el PP no aparta a la senadora Pilar Barreiro, imputada en el 'cas Púnica', i ha retret als populars que "arrosseguin els peus" davant els casos de corrupció al mateix temps que els ha demanat que els afrontin "amb decisió" i "valentia".

"El PP, quan es tracta d'enfrontar-se al seu cas de corrupció, doncs arrossega els peus i li costa molt afrontar-los amb decisió i amb valentia", ha manifestat Villegas en una entrevista en Cadena Ser Múrcia, després que estigui dimecres el cap de l'Executiu, Mariano Rajoy, assegurés que ningú de la formació taronja li ha demanat expressament a ell que aparti a Barreiro.

El dirigent de Ciutadans, que s'ha mostrat "sorprès" per les declaracions de Rajoy, ha recalcat que "la immensa majoria" dels espanyols saben la petició que el partit d'Albert Rivera ha expressat "públicament". "No és nova", ha reblat.

A més, ha apuntat que ell "en diferents converses" --concretament al coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, i al ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro-- ha traslladat els requisits de Ciutadans per asseure's a negociar. En aquest sentit, ha acusat Rajoy de "no parlar amb els seus més directes col·laboradors" i de voler "evitar preguntes incòmodes sortint-se per la tangent".

Villegas ha instat al PP a "complir amb la seva paraula" i amb el pacte que va signar amb Ciutadans per a la investidura de Rajoy que estableix la "separació immediata" de qualsevol càrrec públic que hagi estat imputat formalment per delictes relacionats amb la corrupció: "Mentre el PP no demostri que és un partit de paraula i Rajoy no demostri que compleix amb la seva amb paraula, serà difícil arribar a nous acords", ha incidit, remarcant: "Si incompleixen els acords anteriors signats, com has de signar nous acords?".

